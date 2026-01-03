TEMAS DE HOY:
¡Atención! Así cierra el dólar paralelo este sábado 3 de enero en Bolivia

¿Subió o bajó? La cotización del dólar, en el mercado paralelo de Bolivia, registró variaciones la noche de este sábado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/01/2026 20:09

Bolivia

Según datos emitidos la noche de este sábado 3 de enero de 2026, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 9.61 (BOB), y un precio de compra de 9.64 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta con relación al cierre de la pasada jornada sufrió leves variaciones, puesto que el dólar paralelo se registraba a la venta en 9.58 (BOB), y en las últimas horas registró a 9.61 (BOB).

En tanto, la cifra para la compra registraba la pasada jornada en 9.61 (BOB) y actualmente está en 9.64 (BOB).

La moneda extranjera, en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas. Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar Blue, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este miércoles por la noche una variación, ya que a la compra se registra en 9.66 (BOB), y 9.64 (BOB), para la venta.

 

