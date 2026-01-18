TEMAS DE HOY:
Noticias

¡Atención! El dólar paralelo presenta leves variaciones este domingo por la tarde

La cotización del dólar paralelo, tanto en compra como en venta, registró subidas y bajadas este domingo, con diferencias entre plataformas digitales.

Red Uno de Bolivia

18/01/2026 12:51

Este domingo 18 de enero, el dólar paralelo registró una leve variación en Bolivia, con una ligera baja en el precio de venta y un pequeño incremento en el precio de compra, de acuerdo con datos recopilados por portales financieros.

Según el sitio especializado dolarboliviahoy.com, la cotización fue la siguiente:

  • 7:00 a. m.

    • Venta: Bs 9,55

    • Compra: Bs 9,59

  • Mediodía:

    • Venta: Bs 9,53

    • Compra: Bs 9,56

Esto representa una caída moderada en el precio de venta y una leve subida en el de compra, reflejando un comportamiento inestable del mercado informal durante la jornada.

Por otro lado, el portal bolivianblue.net, que actualiza su tipo de cambio cada 15 minutos, reportó:

  • Compra: Bs 9,45

  • Venta: Bs 9,54

En el actual contexto económico, el tipo de cambio paralelo se ha convertido en un indicador clave, especialmente ante las restricciones para acceder a dólares a través del sistema financiero oficial.

La evolución diaria de este mercado refleja no solo el flujo de oferta y demanda, sino también las expectativas ciudadanas frente a la política cambiaria y la disponibilidad de divisas.

