Educación

¡Atención! Estas son las nuevas medidas que aplicará educación para cuidar a los estudiantes en 2026

Se prevé la implementación de gabinetes psicopedagógicos en los colegios, que brindarán atención profesional a los estudiantes. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

14/01/2026 16:53

FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Dirección Departamental de Educación (DDE) anunció que la gestión escolar 2026 estará enfocada en reforzar la seguridad de los estudiantes dentro de las unidades educativas. Esta medida surge luego de que en 2025 se registraran nueve casos de violencia entre alumnos en distintos distritos, algunos de los cuales requirieron atención médica y estuvieron en riesgo por la gravedad de las agresiones.

El director de la DDE, Nelson Alcocer, señaló que en la gestión pasada los resultados en seguridad no fueron los esperados, por lo que se busca implementar estrategias más efectivas. 

“Vamos a convocar a instituciones nacionales, departamentales y municipales para planificar medidas antes, durante y después de las clases”, indicó.

Entre las acciones que se prevén está la implementación de gabinetes psicopedagógicos en los colegios, que brindarán atención profesional a los estudiantes y apoyarán en la resolución de problemas de conducta o conflictos entre compañeros. Alcocer destacó que en zonas alejadas los directores deberán coordinar con la Policía y los centros de salud ante cualquier eventualidad.

Además de la violencia, se detectaron sustancias ilícitas en las mochilas de algunos estudiantes, lo que refuerza la necesidad de tener protocolos claros de prevención. Aunque se había anunciado la reactivación del “Plan Mochila Segura”, el director aclaró que esta medida queda descartada para la gestión 2026.

Finalmente, Alcocer enfatizó que la seguridad de los estudiantes dependerá en gran parte del trabajo coordinado entre directores, docentes, padres de familia y autoridades locales, con el objetivo de garantizar un ambiente seguro y protegido dentro de las aulas.
 

