Atraco en metalúrgica: "Pensábamos que nos estaban jugando una broma”, víctimas relataron lo sucedido

Santa Cruz - Bolivia

Las víctimas del violento atraco que tuvo lugar el pasado lunes 10 de abril en una metalúrgica ubicada en la zona sur de la capital cruceña, relataron lo sucedido. Afirmaron que en un primer momento pensaron que simplemente era una broma que les hacían los compañeros de uno de ellos.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que tres delincuentes ingresaron al comercio diciendo que eran policías, intimidaron con sus armas a los trabajadores y robaron la suma de 85 mil bolivianos. El dinero era del trabajo del día y estaba al interior de una mochila.

"A mi me siguieron y me encañonaron al entrar (a la empresa), todos pensábamos que eran amigos míos y que estaban jugándonos una broma así que no le dieron importancia y cuando preguntó donde esta el dinero lo patearon a mi tío", relató el sobrino de la víctima y quien había hecho el cobro del dinero.