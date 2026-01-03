Auto cae a un canal de drenaje en El Palmar; la familia sale ilesa de milagro

Una salida familiar en busca de desayuno terminó en susto cuando un vehículo cayó al fondo de un canal de drenaje en la zona de El Palmar de la capital cruceña. El conductor explicó que realizó una maniobra brusca para evitar un choque y, ante la falta de barandas en la vía, terminó precipitándose al vacío.

Afortunadamente, tanto el hombre como su esposa e hija resultaron ilesos, reportándose únicamente daños materiales de consideración en el motorizado. La escena atrajo a numerosos testigos que colaboraron con los afectados mientras esperaban el auxilio mecánico.

El caso tomó un giro particular cuando se descubrió que el conductor intentó adquirir el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) inmediatamente después del siniestro. Sin embargo, la cobertura del seguro entra en vigencia 24 horas después de la compra, dejando al propietario sin respaldo económico ante esta situación.

