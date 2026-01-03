TEMAS DE HOY:
Comunidad

Exgerente de Emapa Franklin Flores es trasladado a la cárcel de San Pedro

La determinación se toma tras la audiencia de medidas cautelares, en la que un juez ordena cinco meses de detención preventiva.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/01/2026 20:46

La Paz, Bolivia

El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, fue trasladado desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz hasta la cárcel de San Pedro.

La medida se determinó tras la audiencia de medidas cautelares, en la que el juez impuso cinco meses de detención preventiva.

Según la autoridad judicial, la decisión se basa en el riesgo de fuga latente del sindicado, quien había sido declarado prófugo en noviembre del año pasado.

Las pericias realizadas indican que los movimientos financieros y bienes de Flores no guardan relación con los ingresos que percibía como servidor público.

La detención también responde a la presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica durante su gestión en la estatal de alimentos, en un caso que continúa bajo investigación.

 

 

