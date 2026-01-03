TEMAS DE HOY:
Emiten alerta naranja en 5 departamentos por posibles desbordes de ríos

Juan Marcelo Gonzáles

03/01/2026 17:06

Foto: Desborde de Rios (Internet)

En cuencas de La Paz, Cochabamba, Beni, Santa Cruz y Potosí existe una alerta de categoría naranja por ascensos de caudal con posibles desbordes de ríos y persistencia de lluvias; así lo comunicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De inicio al 2026, Bolivia atraviesa por la temporada de lluvias y el Senamhi, a través de un comunicado, anunció una alerta hidrológica de prioridad naranja desde el 03 al 06 de enero.

En La Paz, los ríos que tendrán ascenso de sus aguas son los ríos: Tipuani, Mapiri, Atén, Ichira, Khatu, Luribay, Sapahaqui, Tamampaya, Salacama, Chulumani, Boopi, Zongo, Coroico, Yara, Tuichi y Alto Beni, afectando principalmente el norte paceño.

Para Cochabamba, la zona afectada será el trópico en los ríos: Ivirgarzama, Magareño, Chimoré, Ichilo, Chapare, Rocha, Taquiña, Siches, Mizque, Venticuatro, Isiboro y Caine.

En el Beni se debe tener alrededor de los ríos: Maniquí, Hondo y el río Beni.

En el departamento de Santa Cruz, los ríos que tendrán ascenso de niveles son: Río Ichilo, Yapacaní y en el río Piraí. Finalmente, para Potosí son tres los ríos con alerta: Río Chayanta, Cotagaita y Toropalca.

Las recomendaciones por parte del Senamhi son mantenerse alejados de esos ríos hasta el 6 de enero por la presencia constante de lluvias.

Foto: Comunicado Senamhi
Foto: Comunicado Senamhi
Foto: Comunicado Senamhi
Foto: Comunicado Senamhi

