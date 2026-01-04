Venezolanos en Santa Cruz celebran con música y baile la captura de Nicolás Maduro

La Plaza del Estudiante en Santa Cruz se llenó de música, baile y celebraciones por parte de los residentes venezolanos, quienes se congregaron para manifestar su alegría ante la captura de Nicolás Maduro, ahora en suelo estadounidense.

“Es la mejor noticia que pudimos haber tenido empezando el año. Aquí estamos celebrando con nuestra música, con nuestras expresiones culturales y de baile, porque estamos felices”, expresó uno de los asistentes.

Los presentes coincidieron en que la detención del mandatario marca el inicio del fin del llamado “cartel de los soles”. Algunos señalaron que, según las necesidades de su país, podrían regresar a Venezuela para contribuir a su reconstrucción.

La mayoría de los concentrados eran jóvenes, muchos de ellos sin haber vivido de manera directa los más de 20 años de gobierno chavista, pero hoy participaron activamente de la celebración.

La captura de Maduro ha generado reacciones y festejos en distintas partes del mundo, y Santa Cruzfue uno de los epicentros de alegría de la comunidad venezolana en Bolivia.

