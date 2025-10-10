El fiscal Frank Vásquez informó este jueves sobre la autopsia realizada al cuerpo de Eidan, el niño que permaneció cinco días internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital del Niño de la ciudad de La Paz, tras sufrir presuntas agresiones.

“El médico forense ha establecido un traumatismo craneoencefálico cerrado (golpe en la cabeza). La investigación tiene que continuar. Se tiene conocimiento de que está descartada la caída; este tipo de lesiones es provocado por otro trauma, por otro elemento, por un objeto duro”, manifestó Vásquez.

Esta versión contradice lo señalado por los principales investigados en el hecho, la niñera y el padre del niño, quienes aseguraron que el menor había sufrido una fuerte caída de las gradas.

El niño llegó desde el municipio de Tipuani al Hospital del Niño e ingresó a la unidad de terapia intensiva con muerte cerebral y graves signos de violencia en su cuerpo, según informó la policía.

La niñera, una joven de 19 años, fue aprehendida, al igual que el padre del menor. Ambos estaban siendo investigados por el delito de infanticidio en grado de tentativa; con el fallecimiento del niño, la tipificación cambia y ahora son investigados por infanticidio.

Mira la programación en Red Uno Play