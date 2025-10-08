TEMAS DE HOY:
Robo millonario Violencia Infantil reo tiktokero

21ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Avasallamientos en Guarayos: denuncian tala de árboles y robo de ganado

Más de 150 personas armadas ingresaron a predios en Guarayos. Productores reportan daños al bosque, destrucción de infraestructura y pérdida de ganado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/10/2025 23:14

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En la provincia de Guarayos, productores denunciaron un grave daño ambiental tras el avasallamiento de dos predios: Río Negro (subdividido en zonas como El Cielo) y JR. Más de 150 personas armadas ingresaron a la fuerza, destruyeron un campamento y comenzaron a ocupar ilegalmente el lugar.

Los propietarios aseguran que los avasalladores talaron gran cantidad de árboles para levantar viviendas improvisadas. Esta tala indiscriminada ha afectado seriamente al bosque, causando un impacto negativo en el medio ambiente y en la biodiversidad de la zona.

Además del daño ecológico, los afectados denunciaron el robo de más de 130 cabezas de ganado que pastaban en los predios.

“Vinimos a recuperar el ganado y no hay ni una cabeza. Solo hemos encontrado 13”, contó uno de los dueños, quien también mostró los corrales y la lechería totalmente destruidos.

Los productores están preocupados no solo por las pérdidas económicas, sino también por la falta de acción de las autoridades. Cada año, señalan, se repite esta situación con grupos que ingresan armados y ocupan tierras ilegalmente.

Piden que se actúe de inmediato para frenar los avasallamientos y evitar que se siga destruyendo el bosque. 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD