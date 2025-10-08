Avasallamientos en Guarayos: denuncian tala de árboles y robo de ganado

En la provincia de Guarayos, productores denunciaron un grave daño ambiental tras el avasallamiento de dos predios: Río Negro (subdividido en zonas como El Cielo) y JR. Más de 150 personas armadas ingresaron a la fuerza, destruyeron un campamento y comenzaron a ocupar ilegalmente el lugar.

Los propietarios aseguran que los avasalladores talaron gran cantidad de árboles para levantar viviendas improvisadas. Esta tala indiscriminada ha afectado seriamente al bosque, causando un impacto negativo en el medio ambiente y en la biodiversidad de la zona.

Además del daño ecológico, los afectados denunciaron el robo de más de 130 cabezas de ganado que pastaban en los predios.

“Vinimos a recuperar el ganado y no hay ni una cabeza. Solo hemos encontrado 13”, contó uno de los dueños, quien también mostró los corrales y la lechería totalmente destruidos.

Los productores están preocupados no solo por las pérdidas económicas, sino también por la falta de acción de las autoridades. Cada año, señalan, se repite esta situación con grupos que ingresan armados y ocupan tierras ilegalmente.

Piden que se actúe de inmediato para frenar los avasallamientos y evitar que se siga destruyendo el bosque.

