Baleado en Abapó: militar no aparece y el herido sigue en estado crítico

Santa Cruz, Bolivia

El joven que recibió tres impactos de bala de parte de un militar cuando intentaba denunciar un hecho de contrabando en la tranca de Abapó continúa en estado de salud crítico. Además, tampoco se conoce el paradero del autor de los disparos y las autoridades no hicieron declaraciones oficiales hasta el momento.

De hecho, la familia del herido aseguró que el militar huyó del país porque no hay rastros de él. Le piden que se entregue a la justicia.

"Me entero que el militar ya no está en Bolivia. Por eso razón tampoco se aproxima, por lo menos, a tratar de solucionar de alguna manera, pregunta cómo está mi hijo, explicar por qué lo hizo. Yo creo que su intención era matarlo a mi hijo, por eso es que nadie dice nada, ni de parte de los militares, ni la Aduana", aseguró Margarita Guzmán, madre del herido.

Además, desde la unidad castrense a la que pertenece el acusado no ayudan a identificarlo. A su vez, la Aduana acusa a la víctima, que se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Santa Cruz, por contrabando.

"Lo que la Aduana quería era detenerlo (a mi hijo). Me imagino que si él no estaría en esta situación, ayer se lo hubieran llevado porque decían que tenían mandamiento de aprehensión. Que (el militar) se presente voluntariamente a la justicia, que no espere que la justicia lo busque, así como él fue macho para agarrar la pistola y darle un tiro a mi hijo. Yo he visto de dónde a dónde llegó toda las heridas que le dejó mi hijo", detalló Guzmán.