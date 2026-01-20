Bocatormentas tapadas por basura: La causa detrás del desastre en el Hospital México

Lo que comenzó como una intensa lluvia en el municipio de Sacaba terminó en un desastre para el sector salud. Las autoridades confirmaron que la inundación que afectó gravemente al Hospital México no fue solo un fenómeno natural, sino la consecuencia directa de la acumulación de basura en las bocatormentas de los alrededores, lo que impidió el flujo del agua y la desvió hacia el interior del centro médico.

Un impacto crítico en la tecnología médica

El ingreso de agua no solo inundó pasillos, sino que alcanzó áreas estratégicas donde se encontraban equipos de alta precisión, muchos de ellos recientemente adquiridos. Según informó Edson Zelada, administrador del hospital, tras una inspección técnica se evidenciaron daños en:

Servicio de odontología: Tres sillones odontológicos resultaron afectados, forzando la suspensión del servicio hasta su reposición total.

Diagnóstico y cirugía: Un equipo de rayos X y diversos instrumentos quirúrgicos nuevos presentan daños que están siendo evaluados por la aseguradora.

Laboratorio: La pérdida de reactivos químicos recién comprados complica las tareas de diagnóstico clínico.

"La atención en consultas externas se ha suspendido por instrucción administrativa para priorizar la limpieza y desinfección de los ambientes. Solo se mantiene habilitado el servicio de emergencias", puntualizó Zelada.

Negligencia y residuos: El origen del problema

Nemecio Condori, secretario de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba (GAMS), fue enfático al señalar que el colapso de los desagües se debió a los desechos sólidos que bloqueaban los conductos.

"Hemos identificado que la causa es esa: las bocatormentas tapadas por basura. El agua no pudo ingresar al conducto y desembocó en el hospital. Ya coordinamos con la UGR para la limpieza y entraremos con una campaña de socialización para que la población entienda cómo esto afecta la salud de todos", afirmó Condori.

Acciones inmediatas y presupuesto

Ante la magnitud de los daños, la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) realiza trabajos de desinfección profunda para garantizar que el hospital sea un entorno seguro nuevamente.

Por su parte, el concejal Policarpio Quinteros anunció que se buscará un presupuesto de emergencia mediante un traspaso presupuestario. El objetivo es que el Ejecutivo municipal pueda desembolsar fondos rápidamente para reparar la infraestructura y reponer los insumos perdidos, evitando que la población de Sacaba quede desatendida por tiempo prolongado.

Información para el paciente:

Consultas programadas: Suspendidas hasta nuevo aviso.

Urgencias: El servicio de emergencias permanece operativo las 24 horas.

Limpieza: Se estima que los trabajos de descontaminación duren al menos 48 horas adicionales.

