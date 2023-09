Botadero de basura en Tarata: Contaminará ríos en temporada de lluvias

Cochabamba, Bolivia

Las imágenes del botadero de basura del municipio de Tarata en Cochabamba son preocupantes, pues la extensión que acumula residuos de todo tipo es bastante amplia, tanto que está ya a pocos metros del río Chaquimayu.

Este afluente tiene una conexión con el río Sulti el cual llega directamente hasta la laguna de la Angostura.

En todo el trayecto de aproximadamente 10 kilómetros, desde Tarata hasta la Angostura también se registran promontorios de basura.

La preocupación radica en regantes y productores de la zona, ya que durante la temporada de lluvias, esperada para el mes de octubre, la basura podría ser arrastrada por el río y llegar hasta la laguna de la Angostura, generando contaminación.

Regantes que utilizan aguas de la represa de la Angostura para riego, se declararon en emergencia, y temen focos de contaminación.

“Esta basura seguramente va a ser arrastrada, si no se trabaja seriamente seguramente habrá más contaminación (…), no esperemos a que suceda algo peor que pueda costarnos mucho, por ejemplo la laguna alalay está contaminada y hasta ahora no se puede trabajar”, dijo a Notivisión el representante de regantes de la Angostura, Manuel Rocha.