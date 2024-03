Buscan a una menor desaparecida en Santa Cruz; familiares claman por ayuda

Santa Cruz, Bolivia

Familiares de una adolescente de 15 años están desesperados por encontrarla, luego de su desaparición en el barrio Antofagasta, zona de la Radial 17½ en Santa Cruz de la Sierra. Andrea Luna Vega, de contextura delgada, fue vista por última vez vistiendo un pantalón jean y una polera celeste con negro. Según relató su madre, Zulma Vega, la joven salió de casa alrededor de las 18:30 y desde entonces no han podido localizarla.

La angustia de la familia se agrava ante la falta de información concreta sobre el paradero de Andrea. “Pudimos localizar a una persona que se la llevó y que por redes sociales la estaba persiguiendo. Está detenido, pero no nos da indicios de dónde está ella”, expresó la madre entre lágrimas. Según las declaraciones de Zulma, el individuo arrestado afirmó haber dejado a Andrea entre el kilómetro 6, en la doble vía a La Guardia, sin embargo, no ha proporcionado detalles precisos.

“De la Policía me mandan de un lado a otro, no me dan esperanza. Solo me dicen que hay que esperar que haga la denuncia por aquí, denuncia en otro lado”, lamentó Zulma. La frustración se intensifica ante la falta de cooperación por parte de las autoridades. “La persona que han arrestado no le preguntan nada. Él borró todo lo que tenía en su celular y no me dice dónde está mi hija”.