Caen un extranjero y un recluso por intentar burlar la seguridad con sustancias controladas en penales de Cochabamba

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) frustró el ingreso de sustancias ilícitas al penal de máxima seguridad de El Abra y detectó la comercialización interna en la cárcel de San Antonio.

El primer hecho ocurrió el pasado 20 de marzo en el municipio de Sacaba. El personal de seguridad del recinto de El Abra detectó una actitud sospechosa en un visitante de nacionalidad brasileña que intentaba cruzar los controles de ingreso.

Marihuana en las zapatillas

Durante la requisa obligatoria, los efectivos policiales descubrieron que el sujeto, de 22 años, había acondicionado sus zapatillas deportivas para ocultar la droga.

El hallazgo: Dos bolsas de nylon transparentes con una sustancia verduzca.

La prueba: Tras el análisis de campo, el contenido dio positivo para marihuana.

El peso: Se secuestró un total de 23 gramos de la hierba. El ciudadano extranjero fue aprehendido de inmediato y puesto a disposición del Ministerio Público.

Cocaína en el penal de San Antonio

En un operativo paralelo realizado en la cárcel de San Antonio, los controles internos permitieron identificar a un privado de libertad que poseía sustancias controladas dentro de su celda.

Alexander Barrientos, de la Felcn, detalló que, al inspeccionar el espacio del recluso, se encontraron pequeños sobres de papel que contenían una sustancia amarillenta. Tras realizar las pruebas químicas, se confirmó que se trataba de cocaína. Por este nuevo delito, el interno, un ciudadano boliviano de 28 años, fue aprehendido nuevamente dentro del penal para iniciar un proceso penal adicional.

"El personal policial de la FELCN se constituyó en ambos lugares de manera inmediata para realizar las pruebas de campo y proceder con las aprehensiones correspondientes", enfatizó Barrientos al destacar la vigilancia en los centros penitenciarios.

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