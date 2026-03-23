TED, justicia y leyes clave: así se mueve la agenda de Diputados esta semana

La Cámara de Diputados definió una agenda legislativa centrada en temas estructurales para la semana del 23 al 27 de marzo de 2026.

Entre los puntos principales destaca la elección de vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, además de proyectos vinculados al funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional.

También se debatirán modificaciones al Código de Procedimiento Penal para fortalecer la lucha contra delitos financieros, así como la ratificación de un convenio de cooperación con Alemania.

En el ámbito agrario, se analizarán cambios en la clasificación de propiedades rurales a través del INRA.

La agenda incluye además la declaración de fechas conmemorativas, la conformación de la Comisión de Ética y el tratamiento de asuntos pendientes.

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