Calvario de familiares con pacientes Covid-19 en el Hospital del Sud

Cochabamba, Bolivia

La taza de letalidad en el departamento es la más alta con un 7,5%. A esto se suman los relatos desgarradores que se escuchan en puertas del Hospital del Sud, familiares de pacientes con coronavirus (Covid-19) cuentan el calvario que atraviesan mientras esperan noticias, pasan varias horas antes de recibir un informe.

Algunos nos cuentan lo que han vivido en las últimas horas de vida de sus seres queridos, conocemos el desgarrador testimonio de una joven que ha perdido a su madre.

“Mi madre me dijo ‘hija sácame de aquí, me van a matar’ y justo dos horas después me llama la licenciada y me dice necesita terapia intensiva, en la noche le han sacado análisis y me dijeron hay que esperar hasta mañana. En la mañana me llamaron para decirme que mi madre falleció”, contó la hija envuelta en llanto.