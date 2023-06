Camacho a Arce: “Visíteme en Chonchocoro para explicarle el éxito del Modelo Productivo Cruceño”

Santa Cruz, Bolivia

A través de sus redes sociales, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, invitó al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, a visitarlo en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en la ciudad de La Paz. El motivo de esta invitación es explicarle las razones del “éxito del Modelo Productivo Cruceño” y las causas del supuesto fracaso del modelo estatista implementado por el actual gobierno.

En un post publicado en sus redes sociales, Camacho escribió: “Señor @LuchoXBolivia, por el bien de Bolivia, lo invito a visitarme en la celda en la que usted me tiene secuestrado, para que le explique lo que su tozudez no lo deja entender, las razones del éxito del Modelo Productivo Cruceño y las causas del fracaso de su modelo estatista. Comprenderá que en tiempos de dictadura tenemos que conversar en una cárcel y no en una de las mesas con sobreprecio que usted compró cuando era ministro de Economía de Evo Morales”.