Política

Cámara de Diputados incluyen en agenda la elección de vocales del TSE

El pleno legislativo inició el análisis del Proyecto de Ley transitorio que establece los procedimientos para la renovación parcial del TSE.

Hans Franco

02/10/2025 18:15

La Paz

La Cámara de Diputados incluyó en la agenda de su 174ª sesión ordinaria, realizada este jueves, el debate del Proyecto de Ley transitorio para la selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La plenaria comenzó a las 14:00 horas.

La propuesta, identificada como Proyecto de CS N° 213/2024-2025, establece el marco normativo y los procedimientos para garantizar la renovación parcial de la Sala Plena del TSE, en cumplimiento con la Constitución y la Ley del Régimen Electoral.

El objetivo del análisis es dar celeridad al proceso de designación de nuevas autoridades electorales, con el fin de asegurar la continuidad institucional del organismo y la organización de los procesos electorales venideros.

La sesión también incluyó en su agenda proyectos referidos a infraestructura vial, fomento a la producción, asistencia familiar y acuerdos internacionales. Sin embargo, la atención se centró en el debate sobre la renovación de vocales electorales, al considerarse un tema fundamental para la certidumbre institucional y la confianza ciudadana en los próximos comicios.

