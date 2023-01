Cámara hallada en celda de Camacho representa una 'evidente vulneración de sus derechos', según su abogado

La Paz

El abogado Martín Camacho, defensa legal del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció este jueves que, llegó a puertas del penal de Chonchocoro para saber en qué estado se encuentra la autoridad cruceña y su esposa, después de realizar la denuncia, sobre el hallazgo de una cámara en las celdas, sin embargo, dijo que no le permiten el ingreso.

“Luis Fernando y su esposa encontraron una cámara en la celda, su esposa nos llamó de inmediato y nos hizo conocer este hecho, nos pidió que lleguemos de inmediato, pero ahora no nos dejan ingresar, los guardias se niegan totalmente y no nos dan ninguna información, además no permiten la salida de la señora Fátima Jordán del centro penitenciario”, manifestó Camacho.