A fin de evitar el ingreso irregular de ciudadanos venezolanos afines al régimen de Nicolás Maduro, la Cancillería de Bolivia anunció que se buscarán mecanismos para establecer el número de extranjeros y su estatus migratorio.

“Muchos países advirtieron que extremarán esfuerzos para que personas afines al régimen que ha sido depuesto tomen de manera oportunista las políticas migratorias de los países para buscar refugio; nosotros también vamos a aplicar la normativa vigente y vamos”, sostuvo el canciller Fernando Aramayo.

La autoridad indicó que la anterior gestión no habilitó mecanismos de registros ni de estatus migratorio, permitiendo la entrada de muchos venezolanos indocumentados en el país.

Aramayo mencionó que “el momento en que se restablezca el orden constitucional, las garantías democráticas de una institucionalidad vigente resultante del pueblo venezolano las relaciones diplomáticas con Venezuela van a ser plenas, absolutas y continuas”.

El canciller también informó que hasta el momento no existe solicitudes de connacionales para ser repatriados a nuestro territorio.

