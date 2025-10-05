Capacitan a jurados electorales en La Paz; consulta cuándo y dónde debes asistir

En la ciudad de La Paz se desarrolla la capacitación de los jurados electorales designados para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025, prevista para el 19 de octubre.

Los talleres son organizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y buscan garantizar que los ciudadanos sorteados desempeñen correctamente su rol en las mesas de sufragio.

Linet Mendo, capacitadora de la circunscripción 6, explicó que el proceso se encuentra en pleno desarrollo. “Todavía estamos en la etapa electoral, estamos en la formación de los jurados. Luego vendrá la capacitación a rezagados, para quienes no pudieron asistir en esta primera fase. El Órgano Electoral también prepara las maletas electorales”, señaló.

Por su parte, el capacitador Mirko Cortez aclaró que los jurados pueden identificarse con documentos anteriores si perdieron su cédula vigente.

“Si soy jurado y he perdido mi cédula de identidad, puedo usar una cédula antigua, por ejemplo, que fenece en el año 2024”, explicó.

Quienes participan en los cursos destacaron la importancia de esta experiencia cívica. “Me parece interesante conocer los protocolos y procedimientos que se cumplen en la mesa electoral, así como la responsabilidad que tienen los jurados dentro de las elecciones”, expresó uno de los asistentes.

Otros participantes resaltaron la utilidad de las prácticas realizadas: “Estamos listos, ha habido una buena capacitación. No hay que olvidarse el carnet de identidad”, comentó otro ciudadano. Además, recordaron que en caso de que un elector no pueda votar de manera autónoma, se contempla la figura del voto acompañado bajo la supervisión de un efectivo policial.

Conoce el cronograma y entérate cuándo y dónde recibir tu capacitación en el siguiente QR.

