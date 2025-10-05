TSE ultima detalles para el debate vicepresidencial rumbo a la segunda vuelta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) afina los últimos preparativos para la realización del Debate Vicepresidencial 2025, que se llevará a cabo este domingo 5 de octubre a las 21:00 en el salón Sirionó de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz).

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó que el evento estará centrado en las atribuciones que tiene la Vicepresidencia del Estado, particularmente en su rol de cabeza del Órgano Legislativo. “Estos cinco ejes temáticos tienen que ver con leyes prioritarias, modernización de la Asamblea y la gobernabilidad parlamentaria; todo va a circunscribirse en esa función”, explicó.

Ávila señaló que el TSE está ultimando los detalles junto a la Policía Boliviana y los moderadores del evento, destacando el carácter histórico de este debate rumbo a la segunda vuelta. “Esperamos que la población valore la organización del debate para tener un voto informado”, expresó, reiterando la invitación a seguir la transmisión nacional.

El debate estará estructurado en tres bloques temáticos que abarcarán los ejes de leyes prioritarias, políticas frente a la crisis económica, transparencia y modernización de la Asamblea Legislativa, reformas constitucionales, protección de grupos vulnerables y gobernabilidad.

Según la metodología definida, el orden de participación, la ubicación en los atriles y el cierre del programa serán sorteados horas antes del encuentro, en presencia de los delegados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Alianza Libre.

Durante la sesión, los dos postulantes expondrán sus propuestas programáticas y responderán preguntas de su oponente, con tiempos específicos para presentación, réplica y conclusiones. También habrá un espacio inicial de presentación y un mensaje final al electorado.

El TSE garantizó igualdad en las condiciones del debate: ambos candidatos dispondrán del mismo tiempo de intervención, los micrófonos permanecerán abiertos y se prohibirá el uso de lenguaje ofensivo, ataques personales o material partidario. La institución proporcionará hojas y bolígrafos para el desarrollo del evento.

Finalmente, el ingreso al salón Sirionó estará restringido únicamente a personas acreditadas por el TSE, que emitirá y controlará las credenciales oficiales.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play