Caso del teniente asesinado: Policía aguarda informe oficial para iniciar extradición de Andrés Acosta

La Policía Boliviana se encuentra a la espera de información oficial para iniciar el trámite de extradición de Andrés Acosta Loja, quien fue aprehendido recientemente y es señalado como presunto autor de asesinar al teniente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José Agustín Torrez Álvarez.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, confirmó que la institución tomó conocimiento de la aprehensión a través de una comunicación reciente y que, actualmente, se encuentra en proceso de coordinación con la Felcn y con los investigadores asignados al caso.

“Tenemos conocimiento de esa aprehensión. Acabo de recibir una llamada al respecto. Estamos en este momento en coordinación con la gente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Asimismo, estamos tomando contacto con los asignados del caso para ver los extremos del mismo”, informó la autoridad policial.

Gómez explicó que, una vez que se cuente con la información completa y oficial, se dará a conocer mayores detalles a la prensa y se evaluará la activación de los mecanismos correspondientes conforme a la normativa vigente.

“Vamos a proceder de acuerdo a lo que establece la normativa nacional e internacional. Si el caso amerita, por los canales correspondientes, ya sea a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se va a proceder a realizar los trámites de extradición”, añadió.

El comandante señaló además que se trata de un caso que data de hace tiempo, por lo que se revisarán nuevamente los antecedentes y las declaraciones de las personas que participaron en los hechos, con el objetivo de esclarecerlos plenamente.

Finalmente, indicó que la eventual participación del aprehendido será clave para el avance de la investigación, en caso de concretarse su extradición a territorio boliviano.

