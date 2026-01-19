Familia de teniente de la Felcn exige extradición de presunto asesino capturado en Perú

A más de dos años del asesinato de un teniente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), ocurrido durante un operativo policial en la zona del Cristo Redentor, en Santa Cruz de la Sierra, la familia del oficial volvió a alzar la voz para exigir justicia y la extradición del principal sospechoso, recientemente capturado en territorio peruano.

Se trata de Andrés Acosta Loja, sindicado como el presunto autor material del doble asesinato del teniente antidrogas y su informante, registrado el 10 de noviembre de 2023. El hombre fue aprehendido por la Policía del Perú y actualmente se encuentra recluido en una cárcel pública de Pucallpa.

Según el padre del oficial ejecutado, José Luis Tórrez, la familia ha recorrido un largo camino sin obtener respuestas claras. “Son casi más de dos años peregrinando en busca de justicia, recurriendo a todas las autoridades de mi país y poniéndoles en conocimiento la detención de ambos peruanos”, afirmó.

Durante su captura, Acosta negó su responsabilidad en el crimen. “Todo fue un malentendido”, declaró ante los medios. Al ser confrontado con preguntas directas sobre si disparó contra el teniente boliviano, respondió: “¿Por qué no revisa la cámara de inteligencia para ver quién lo mató?”, pese a que registros de cámaras de seguridad muestran su huida de un edificio del barrio Fiori tras el hecho.

Lo que ha generado mayor controversia es que, por primera vez, Acosta aseguró que el verdadero autor del crimen sería un policía camarada de la víctima.

“Su propio colega le mató”, sostuvo, sin brindar mayores detalles sobre la identidad del supuesto responsable.

Estas declaraciones despertaron nuevas dudas y reavivaron las interrogantes en la familia del teniente, que cuestiona el curso de las investigaciones y el aparente estancamiento del caso.

“¿Quién mató realmente y por qué no se profundizó la investigación?”, se preguntan.

Ante esta situación, el padre del oficial anunció que formalizará una denuncia contra exautoridades por presuntas faltas administrativas. “Voy a oficializar una denuncia porque no cumplieron como debería ser en estos casos”, concluyó.

Mientras tanto, la familia insiste en la extradición inmediata de Andrés Acosta Loja para que responda ante la justicia boliviana y se esclarezca uno de los casos que más conmoción generó en filas policiales y en la sociedad cruceña.

Mira la programación en Red Uno Play