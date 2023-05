Caso Nallar: Cronología de los hechos a casi un año de cumplirse el asesinato de los 3 uniformados

Santa Cruz, Bolivia

El 21 de junio de 2022, el sargento mayor Eustaquio Olano, el sargento primero, Alfonso Chávez Flores y el voluntario del Gacip, José David Candia Orozco, fueron ejecutados a sangre fría en la comunidad El Cuchi en el municipio de Porongo en Santa Cruz. Desde entonces se han generado muchas preguntas y pocas respuestas fueron vertidas en torno a este caso.

Luego del asesinato de los efectivos policiales, Nallar se cortó la barba y el cabello con el fin de huir, se trasladó en su avioneta particular hasta el departamento de Beni, pero posteriormente se entregó voluntariamente a la Policía.

Nallar, principal sospechoso de la muerte de tres policías, después de una audiencia de medidas cautelares que se prolongó por más de 10 horas, fue trasladado la tarde del sábado 25 de junio a la ciudad de El Alto para ser encarcelado en Chonchocoro, la prisión de máxima seguridad del departamento de La Paz. Junto a él también fue detenido su hermano, Widen Nallar y su presunto cómplice Jassir Góngora, presos en Palmasola.

También fueron implicados Rodrigo Gonzales Arrázola; el ciudadano colombiano Esteban Beltrán Muñoz, detenido en la cárcel del abra de Cochabamba

“Mis sentidos pésames a la familia (de los fallecidos), voy a demostrar que soy inocente”, indicó Nallar esta madrugada después de escuchar la determinación del juez, Rodrigo Vedia Espinoza, en el juzgado Público de La Guardia donde se desarrolló la audiencia, según difundió el canal estatal en aquel entonces.

Paralelamente a la investigación por asesinato, se abrió una nueva por el delito de legitimación de ganancias ilícitas contra Nallar Viveros.

La justicia ordenó el 12 de agosto de 2022, que Widen Nallar sea recluido por 180 días en la cárcel de Palmasola. El hermano de Misael Nallar es acusado de proporcionar las armas de grueso calibre para asesinar a los tres uniformados en Porongo.

De acuerdo con la relación de hechos, los policías se encontraban patrullando, cuando su vehículo se enfangó y recibieron la asistencia de un teniente y un mecánico para sacar el coche.

Sin embargo, en el cuadernillo de investigación que presentaron los fiscales Marcos Arce y Luis Alfredo Alba al juez Rodrigo Vedia, se detalla la declaración de testigos protegidos, quienes aseguraron que las personas que participaron en el triple crimen son Misael Nallar Viveros, Widen Nallar, Édgar Dorado Menacho apodado 'Jefe', y Jassier Góngora Montero.

Además, los testigos revelaron que luego del altercado que tuvieron los tres uniformados con Misael, Widen llegó al taller Team 777 en la vagoneta Toyota Rush color blanca y sacó un bolsón en el que se encontraban armas largas tipo metralletas de color negro.

Armas que fueron repartidas a su hermano Misael, Jassier Góngora y a Édgar Dorado. Posteriormente, llegó otra persona y les entrega chalecos y gorras con el distintivo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) a los cuatro involucrados.

Es así que los dos hermanos Nallar junto a Dorado abordan la vagoneta Toyota Rush para buscar a los dos uniformados y al miembro del Gacip para acribillarlos. Góngora sale detrás en una motocicleta color rojo y blanco. En el escenario estaban también el abogado Rodrigo Gonzáles Arrazola y el colombiano Esteban Beltrán Muñoz.

Tras escuchar estos antecedentes y revisar las declaraciones de los testigos que cursan en el cuadernillo de investigación, el juez Vedia ordenó la detención de Widen Nallar por 180 días en la cárcel de Palmasola.

El martes 9 de mayo, familiares de los uniformados acribillados en el triple asesinato, denunciaron que la Policía recién entregó los celulares de los efectivos después de 10 meses y se dieron cuenta de que habían eliminado fotos y videos tomados el día del crimen.

Según los denunciantes, acudieron a un experto en informática para corroborar qué había pasado con la información, y grande su sorpresa al descubrir que las imágenes y videos tomados el 21 de junio de 2022, día asesinato, fueron eliminados.

La familia de las víctimas exige justicia y pide que se investigue a fondo este hecho para que se haga justicia por el triple asesinato.

El padre de José David Candia señaló que su hijo tenía todo grabado el día del atroz crimen, y que ahora no aparecen en su teléfono celular. “Lo encontramos todo borrado, porque el día del asesinato yo le dije a mi hijo graba todo y de los que te están llamando, él grabó todo. Recién me han entregado el teléfono el 12 de marzo, no quería entregarlo la Policía porque decían que no sabían dónde estaba”, lamentó el progenitor.