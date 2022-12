Caso QR: Forfori se abstuvo a declarar y se defenderá en libertad

Santa Cruz - Bolivia

La exdirectora del Jardín Botánico, Andrea Forfori, afirmó este viernes que se defenderá en libertad dentro de la investigación que se le sigue por un presunto desvío de fondos municipales a cuentas particulares mediante códigos QR.

Forfori llegó a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz pasadas las 15:00 horas y según el informe la exfuncionaria se abstuvo a declarar. Ella aseguró que no permitirá que utilicen su nombre como un trofeo.

"No soy política. Entre a la Alcaldía con el objetivo de trabajar y embellecer a mi ciudad, yo soy una persona técnica, soy operativa, soy arquitecta. No soy abogada ni política. Y no voy a permitir que utilicen mi nombre como trofeo político, por pugnas y por querer mayor poder. Ojalá que esto sea por el bien de la ciudad y no por otros intereses", remarcó la exdirectora a su salida de la Fiscalía.