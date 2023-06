Choquehuanca y sus escandalosas declaraciones sobre la tricolor ¿Qué dijo?

Bolivia

El vicepresidente David Choquehuanca se refirió a lo que representa la tricolor de Bolivia en comparación con la wiphala y generó polémica por sus declaraciones.

Este viernes, durante el XVII Congreso Orgánico Departamental de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), afirmó que la bandera rojo, amarillo y verde, era de la República, y la wiphala, del Estado Plurinacional.

“Esa democracia que no nos tomaba en cuenta porque en la Constitución Política del Estado no estábamos los aimaras, quechuas, guaranís, chiquitanos, no estábamos, recién con el Estado Plurinacional (estamos incluidos). Wiphala, Estado Plurinacional; tricolor, República”, manifestó el vicepresidente.