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Cierran mesas de sufragio y empieza el conteo en todo el país

Miles de ciudadanos acudieron a las urnas en todo el país y, tras el cierre de las primeras mesas, los jurados electorales iniciaron el conteo que definirá a las nuevas autoridades departamentales y municipales.

Silvia Sanchez

22/03/2026 13:07

Subnacionales: cierran mesas y empieza el conteo en todo el país. Foto Gobernación Cochabamba. Foto Red Uno - Fernando Aguilar.
Bolivia

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Luego de una jornada intensa y marcada por la participación ciudadana, Bolivia ingresó en una fase decisiva del proceso electoral: el conteo de votos. Cumplidas las ocho horas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las primeras mesas comenzaron a cerrar, especialmente en regiones como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, dando paso inmediato al escrutinio.

Con las urnas ya selladas, los jurados electorales —protagonistas clave de la jornada— iniciaron el conteo voto a voto para la elaboración de actas oficiales. Estos documentos serán posteriormente trasladados a los centros de cómputo habilitados por los Tribunales Electorales Departamentales (TED) en cada región.

Desde tempranas horas, miles de bolivianos acudieron a los recintos de votación, tanto en áreas urbanas como rurales, desafiando incluso las bajas temperaturas que marcaron la jornada de este domingo. La afluencia constante reflejó el compromiso ciudadano con la elección de sus autoridades subnacionales.

De acuerdo con la normativa vigente, las mesas de sufragio funcionaron durante ocho horas continuas, en un proceso donde los jurados garantizaron la transparencia y legalidad del voto.

En total, 7.429.516 ciudadanos estuvieron habilitados para participar en las Elecciones Subnacionales del 22 de marzo. La distribución por departamento fue la siguiente: Chuquisaca (370.517), La Paz (2.023.882), Cochabamba (1.407.069), Oruro (359.375), Potosí (481.457), Tarija (381.657), Santa Cruz (2.038.004), Beni (288.397) y Pando (77.756).

Mientras avanza el conteo, la expectativa crece en todo el país. Bolivia ya habló en las urnas; ahora, cada voto comienza a definir el nuevo mapa político.

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