Bloqueo indefinido por defensivos en la zona de Santa Rita ante alerta por nuevos desbordes

Desde este lunes, vecinos de diversos distritos de El Torno instalaron un bloqueo en la zona de Santa Rita. La medida interrumpe totalmente el tráfico en la carretera principal que conecta este municipio con la ciudad de Santa Cruz.

Los manifestantes exigen la canalización inmediata del río y la construcción de defensivos en sectores vulnerables. El objetivo principal es evitar desbordes que pongan en peligro las viviendas, los cultivos y la integridad de las familias locales.

Según los dirigentes, la protesta surge tras haber agotado las instancias de solicitud ante las autoridades competentes sin obtener soluciones. Ante el silencio oficial, los pobladores aseguran que mantendrán la presión hasta ser escuchados.

El cierre de la vía ya genera importantes perjuicios al transporte de pasajeros y a las actividades comerciales de la región. Actualmente, el sector aguarda la instalación de una mesa de diálogo para deponer las medidas de fuerza.

Mira la programación en Red Uno Play