Conozca la declaración de Félix Cruz, el funcionario de YPFB encarcelado por el caso Botrading

El 20 se septiembre, tras el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares en contra del exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz, la justicia determinó enviarlo con detención preventiva por cuatro meses a la cárcel de San Pedro de La Paz, dentro del proceso de investigación por el caso denominado “Botrading”.

A continuación, conozca la declaración que hizo el funcionario ante el Ministerio Público:

¿YPFB logística sociedad anónima es una empresa pública mixta u otra podría aclararse este aspecto?

Respuesta: Es una empresa privada regida bajo la norma del código de comercio.

¿YPFB transporte sociedad anónima y YPFB refinación sociedad anónima y YPFB corporación, son empresas públicas o privadas, puede aclarar ese aspecto?

Respuesta: Sí, YPFB transporte, YPFB refinación sociedad anónima, son empresas privadas y YPFB corporación es una empresa autárquica, inembargable con gestión administrativa propia.

¿Durante la gestión 2020 al 2025 YPFB corporación bajo qué autoridad se encontraba?

Respuesta: Sí, hasta donde recuerdo fue presidida por Wilson Zelaya, presidente de YPFB corporación gestión aproximada 2020-2021 y Armin Dorgathen, presidente y YPFB corporación para adelante.

¿Qué me podría decir de la empresa Botrading sociedad anónima?

Respuesta: Tomé conocimiento en noviembre 2023, cuando YPFB refinación sociedad anónima oferta venta de acciones de Botrading a YPFB logística sociedad anónima y de su creación no conozco. Yo ocupaba el cargo de gerente general de YPFB logística sociedad anónima. La oferta deriva al gerente administrativo financiero, licenciada Carla Escalante, para su análisis de la oferta recibida y a la unidad legal Isaac Jimmy Rivas.

Asimismo, de acuerdo a las atribuciones del directorio de YPFB logística sociedad anónima, conferidas en los estatutos societarios de la empresa indicada, autorizan la compra de las acciones de Botrading, bajo informe de recomendación del gerente financiero y jefe de la unidad legal y la toma de decisión de compra de acciones del 1% fue del directorio del cual no soy parte y está por encima de mis funciones.

En función a la aprobación, en la decisión de compra del 1% de las acciones de Botrading sociedad anónima, solicitó a las unidades administrativas y unidad legal realizar las acciones correspondientes de compra, resultado de ello suscribiéndose el documento de acta de acuerdo de sesión de acciones en julio del año 2024.

El pago efectivo de la acción del 1% fue realizado en agosto de 2024 por YPFB logística sociedad anónima, como también el 99% de las acciones de Botrading es de YPFB refinación sociedad anónima, asimismo y YPFB logística sociedad anónima, desde de la compra de las acciones del 1% hasta febrero del 2025 donde yo fui gerente general, no se firmó ningún contrato de compra venta de combustible entre Botrading y YPFB corporación.

La relación contractual entre YPFB logística y Botrading desde agosto de 2024 hasta febrero del 2025 fue únicamente la compra de acción del 1% que tengo conocimiento, YPFB logística no tiene ninguna intervención administrativa en Botrading.

¿Los funcionarios o empleados de YPFB logística tienen responsabilidad administrativa conforme a la ley 1178?

Respuesta: No tienen, por qué están regidas conforme al Código de Comercio, sus responsabilidades y tampoco realizan declaraciones juradas ante la Contraloría General del Estado.

¿Podría decir por qué no asistió al llamado de la comisión especial de investigación de YPFB y Botrading de la Asamblea Legislativa?

Respuesta: No recibí ninguna notificación ni invitación formal por parte de la Asamblea Legislativa, además yo trabajé en YPFB logística hasta febrero del año 2025.

¿Diga usted si desea agregar algo más a su declaración?

Respuesta: Sí estoy dispuesto a coadyuvar en la presente investigación a la cual adjuntaré varios documentos de respaldo de la presente declaración en fojas quince.

Así también, quiero hacer notar que las auditorías a los estados financieros de YPFB logística sociedad anónima, como empresa privada, son realizadas por auditorías de empresas privadas, porque están regidas de acuerdo al Código de Comercio. También hacer conocer que dejé la gerencia general de YPFB logística sociedad anónima por decisión del directorio de YPFB logística sociedad anónima, en el mes de febrero de 2025, quien tiene atribuciones de cambiar a los ejecutivos de la empresa. Asimismo, se presentó con memorial todo mi arraigo natural.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play