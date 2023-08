Continúan los operativos en busca de Marset; se reforzaron los controles en frontera con Perú

Cargando...

La Paz, Bolivia

En un segundo video, el narcotraficante Sebastián Marset, prófugo de la justicia aseguró que no se encuentra en el país. Pese a ello, el comando departamental de la policía de La Paz continúa con los operativos de búsqueda con el fin de lograr su detención.

El Comandante departamental, Edgar Cortez, al mando de las operaciones, ha señalado que los operativos se mantienen en diversas zonas, incluyendo la frontera con Perú, el municipio de Caranavi y las ciudades de La Paz y El Alto.

“Tenemos 150 policías únicamente aquí en El Alto, tenemos gente trabajando en la zona sur y también en el centro, todos con el mismo objetivo capturar a este sujeto”, dijo Cortez.

Advirtió a los conductores de vehículos que aseguren contar con la documentación correspondiente y su identificación en regla, ya que los controles podrían intensificarse en el marco de la búsqueda del fugitivo.

Cargando...

En su reciente video, Marset afirmó: "Le comento también que de Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen más por ahí, bueno, si quieren, pueden seguir buscándome, pero les cuento que estoy lejos". Además, hizo referencia al Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y cuestionó la precisión de la información manejada por las autoridades sobre la situación de su familia y los individuos que formarían parte de su organización.

A pesar de los comentarios de Marset, las autoridades han reiterado su compromiso de dar con su paradero y llevarlo ante la justicia.