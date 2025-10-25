Crédito de $us 100 millones con JICA vence a fin de noviembre, Japón expresa voluntad de diálogo con nuevo gobierno

El embajador de Japón en Bolivia, Hiroshi Onomura, recordó este viernes que el crédito de $us 100 millones otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) vence a fines de noviembre, e hizo pública su predisposición para dialogar con el presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, con el objetivo de garantizar la continuidad de la cooperación financiera entre ambos países.

“A fin de noviembre es nuestro fin de contrato, pero no hay mucho tiempo porque todavía hay muchos procedimientos de documentos, como burocráticos”, señaló Onomura en conferencia de prensa.

El diplomático explicó que el plazo de vigencia del crédito está próximo a fenecer y que su renovación o reprogramación requiere la coordinación inmediata entre ambos gobiernos, especialmente considerando los trámites administrativos y legales que deben cumplirse antes de su vencimiento.

“Podemos comunicar con el nuevo presidente sobre este crédito, podemos seguir apoyando y fortalecer nuestras relaciones muy buenas, con solidaridad”, añadió el embajador, destacando la voluntad del Gobierno de Japón de mantener su apoyo a Bolivia y profundizar los lazos de cooperación bilateral.

El financiamiento de JICA, que asciende a $us 100 millones, estaría destinado a reforzar la compra y provisión de combustibles en Bolivia, en un contexto económico donde el país requiere fortalecer sus reservas y garantizar el abastecimiento interno.

Sin embargo, este y otros créditos externos permanecen paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desde 2023, situación que ha limitado la ejecución de inversiones y la disponibilidad de recursos para importaciones estratégicas.

