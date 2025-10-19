TEMAS DE HOY:
Culmina con normalidad la jornada electoral en Antofagasta, Chile

La jornada transcurrió con total normalidad y sin incidentes, a diferencia de lo ocurrido en los comicios del pasado 17 de agosto. Se destacó el comportamiento ordenado de los votantes y la organización del proceso electoral en el exterior.

Hans Franco

19/10/2025 18:20

A las 16:00 horas de este domingo cerraron la mayoría de las 31 mesas habilitadas en la ciudad de Antofagasta, Chile, donde los residentes bolivianos participaron en la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

La jornada transcurrió con total normalidad y sin incidentes, a diferencia de lo ocurrido en los comicios del pasado 17 de agosto. Se destacó el comportamiento ordenado de los votantes y la organización del proceso electoral en el exterior.

Se estima que más de 9.000 ciudadanos bolivianos residentes en Antofagasta acudieron a las urnas, reflejando una importante participación y compromiso con el ejercicio democrático.

Con el cierre de mesas, comenzó el conteo de votos en presencia de notarios y delegados de las organizaciones políticas, garantizando la transparencia del proceso.

 

