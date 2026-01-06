TEMAS DE HOY:
Policial

De huésped a ladrón: cámaras captan robo en un alojamiento de Santa Cruz

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el sujeto sustrajo dinero y televisores.

Ximena Rodriguez

05/01/2026 20:33

El robo se realizó el viernes 02 de enero.
Santa Cruz

Un delincuente sustrajo 5 mil bolivianos y diversos objetos de valor de un alojamiento ubicado en la calle Avaroa, zona de Los Pozos en la capital cruceña. El hecho ocurrió el pasado viernes 2 de enero, cerca de las 14:00 horas, y quedó registrado íntegramente por las cámaras de vigilancia.

 

El propietario identificó al autor como Héctor A. M. F., un hombre que se hospedaba en el lugar y que ocasionalmente realizaba tareas de limpieza para pagar su estancia. Según el afectado, el sujeto aprovechó un momento de ausencia para llevarse el efectivo de la caja, dos televisores y cinco teléfonos celulares.

 

“Él ingresó como huésped y, como quedó sin trabajo, me ayudaba con la limpieza a cuenta de su hospedaje”, relató el dueño. La víctima detalló que, además de los 5 mil bolivianos, el ladrón se llevó la recaudación total del día.

 

Tras el robo, el afectado logró contactar al sospechoso, quien prometió devolver lo sustraído al día siguiente. Sin embargo, el sujeto bloqueó al propietario de sus contactos y actualmente se encuentra con paradero desconocido.

 

La denuncia formal ya fue presentada ante las autoridades policiales para iniciar la búsqueda del responsable. El dueño sospecha que la esposa del implicado, quien lo visitaba frecuentemente, podría haber actuado como cómplice.

 

