“De un brazo salía sangre oscura y del otro anaranjado”: Denuncian negligencia médica en hospital Los Pocitos

Una familia del Plan 3.000 denunció en el programa El Mañanero un presunto caso de negligencia médica que ha puesto en grave riesgo la vida de un joven de 18 años.

El paciente fue internado el pasado 29 de septiembre en el hospital Los Pocitos, inicialmente por un cuadro de apendicitis, y hoy sufre complicaciones severas tras haber sido operado y, según sus familiares, haber recibido una transfusión de sangre incompatible.

¿Qué pasó el 29 de septiembre?

Marielena Cairighua, hermana del paciente, relata que ese día su hermano fue llevado de emergencia por un dolor abdominal severo. Los primeros estudios indicaban apendicitis con posible ruptura, lo que motivó una cirugía inmediata. Sin embargo, al salir del quirófano, el diagnóstico fue cambiado a una infección intestinal severa con apariencia tumoral.

“Estuvo internado 10 días sin comer ni tomar agua. Lo dieron de alta, pero al llegar a casa comenzó a vomitar todo lo que ingería. No puede retener ningún alimento, tiene fiebre y está postrado”, explicó entre lágrimas.

Ante este cuadro, la familia decidió volver a llevarlo al hospital, donde les comunicaron que era necesaria una nueva cirugía para revisar si había infecciones en la herida. “Me dijeron que iban a tener que abrir otra vez la herida para limpiar si había infección o hacer otra cirugía si encontraban algo más", agregó.

Allí se le ordenaron nuevos estudios, y fue durante una prueba de laboratorio que su tía, Herminia Chávez, notó algo alarmante.

“De un brazo salió sangre de color oscuro y del otro un líquido más anaranjado. Mi sobrino me decía que se sentía mal, que el cuerpo le ardía y que no quería estar ahí, que sentía que lo estaban matando. Eso fue muy duro para nosotros”, dijo entre lágrimas.

La familia ahora exige a las autoridades que investiguen qué sucedió realmente y que se haga justicia. “Queremos que averigüen qué le hicieron a mi hermano porque él está muy mal, postrado en cama, sin poder levantarse ni comer", agregó.

Piden también el apoyo de la comunidad para poder costear los tratamientos y estudios médicos que necesita el joven. “Hemos vendido todo lo que teníamos en casa, hemos hecho lo posible, pero ya no tenemos más recursos".

El Secretario Municipal de Salud, Dr. Marcelo Téllez, se comunicó con el programa y confirmó que enviarán una ambulancia para trasladar al joven al hospital, donde será evaluado y tratado con la atención que requiere.

“Este paciente no puede estar en su domicilio en estas condiciones. Se harán todos los exámenes necesarios para determinar su estado y, si es necesario, se realizará una nueva intervención quirúrgica para salvar su vida”, dijo.

Las personas que deseen colaborar a la familia de este joven de 18 años que está postrado en una cama pueden comunicarse al número: 645 0981

