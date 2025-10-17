Reportan la muerte del vicepresidente de Entel, Juan Óscar Alfaro

El fallecimiento de Juan Óscar Alfaro Lara, quien ocupaba el cargo de vicepresidente del directorio de Entel, fue confirmado por autoridades y allegados. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte.

Alfaro Lara tuvo una amplia trayectoria en la función pública, con cargos en instituciones como YPFB, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Vicepresidencia del Estado y, más recientemente, en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

El diputado Omar Yujra expresó su pesar por la pérdida a través de sus redes sociales, destacando su legado y compromiso:

“Despedimos con profundo pesar a nuestro hermano Juan Óscar Alfaro Lara. Su compromiso, entrega y firme convicción por un país más justo permanecerán en nuestra memoria”.

Asimismo, el Ministerio de Gobierno difundió un breve comunicado público en el que expresó sus condolencias: “Nos adherimos al dolor de la familia en estos momentos de gran pesar”.

