Reportan la muerte del vicepresidente de Entel, Juan Óscar Alfaro

Las autoridades aún no han informado sobre las causas de su muerte.
16/10/2025 23:00
El fallecimiento de Juan Óscar Alfaro Lara, quien ocupaba el cargo de vicepresidente del directorio de Entel, fue confirmado por autoridades y allegados. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte.
Alfaro Lara tuvo una amplia trayectoria en la función pública, con cargos en instituciones como YPFB, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Vicepresidencia del Estado y, más recientemente, en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
El diputado Omar Yujra expresó su pesar por la pérdida a través de sus redes sociales, destacando su legado y compromiso:
“Despedimos con profundo pesar a nuestro hermano Juan Óscar Alfaro Lara. Su compromiso, entrega y firme convicción por un país más justo permanecerán en nuestra memoria”.
Asimismo, el Ministerio de Gobierno difundió un breve comunicado público en el que expresó sus condolencias: “Nos adherimos al dolor de la familia en estos momentos de gran pesar”.
