Denuncian intento de asesinato y piden intervención urgente del Estado tras ataque a cacique

Un grave ataque contra el cacique de San José de Chiquitos, Ricardo Peña Rojas, dejó a la comunidad consternada. Según denuncias, el líder indígena fue golpeado brutalmente por presuntos avasalladores, quienes le quebraron las muñecas y costillas, dejándolo tirado y cubierto de hojas.

Franklin Moreno, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, aseguró que la agresión se produjo cuando Peña defendía sus tierras.

“Lo han arremetido al cacique, lo han golpeado, lo han torturado, lo han secuestrado… es un intento de asesinato. Exigimos al gobierno nacional la intervención inmediata del INRA en las zonas avasalladas y la captura de los responsables”, denunció.

El ataque habría ocurrido alrededor de las 9 de la mañana, y la víctima fue abandonada recién a las 2 de la tarde. Moreno advirtió que la federación otorgará 72 horas de plazo a las autoridades para responder, caso contrario se tomarán otras acciones junto con las comunidades afectadas.

Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, calificó el hecho como “violencia criminal organizada por bandas que operan bajo la impunidad”.

“Golpear a un anciano por defender su tierra no es un conflicto social, es cobardía. Exigimos la identificación de los autores y su procesamiento penal inmediato”, añadió.

El abogado de la víctima informó que Peña Rojas se encuentra internado en el Hospital Japonés y requiere una segunda cirugía. Además, se presentó la denuncia por intento de asesinato contra la comunidad 19 de marzo, señalada como responsable del ataque.

Marcelo Méndez, presidente del Comité Cívico Provincial, destacó la necesidad de desalojar de forma inmediata a quienes ocupan tierras de manera violenta.

“Santa Cruz siempre ha sido paciente e institucional, pero otorgamos 48 horas para que se desaloje a estas personas de los predios de la comunidad Urucupiña y otras zonas de San José”.

Las autoridades y comunidades afectadas preparan una vigilia en el INRA y un cabildo provincial para coordinar acciones frente a la situación, mientras la población exige justicia para el cacique Peña y medidas de protección para las comunidades chiquitanas y sus autoridades ancestrales.

