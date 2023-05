Denuncian que maestra golpeó con un palo a un niño de 5 años en las manos

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un impactante caso de presunto maltrato infantil, una madre denunció a una maestra por supuestamente haber sometido a su hijo de cinco años a maltrato físico, psicológico y discriminación en un colegio ubicado en la zona de la Radial 17 ½ en Santa Cruz. La progenitora relató que la profesora golpeó al niño con un palo en las manos, dejándolo traumatizado y con el rechazo absoluto de volver al colegio.

“Mi hijo subió a la mesa, la profesora fue con un palo y le golpeó en las manos”, relató la preocupada madre del menor. “Además, el niño me contó que la maestra le gritó y le dijo que no quería que volviera al colegio nunca más”.

En un audio que se ha hecho público, se escucha a la educadora de kínder expresando su negativa a seguir trabajando con la madre y su hijo.

“La profesora dice que es mentira. Ahora mi niño no quiere entrar (al colegio), llora, dice no mamá, la profe me pega, me trata mal, no quiero”, lamentó la madre. “Ya llevamos dos semanas sin que asista a clases. Me dicen que mi hijo es el culpable de todo lo que está pasando, incluso que la profesora tiene derecho a gritarle a un niño”. “No puedo soportar más a esta señora. Es ella o soy yo, no quiero verla aquí porque no quiero trabajar con usted”, afirmó la maestra en el audio.

Ante esta grave denuncia de presunto maltrato, la directora del centro educativo informó que se elevó un informe a la Dirección Distrital de Educación (DDE) y que existen otras denuncias previas contra la educadora en cuestión. “Ya he remitido el informe a la DDE como corresponde. Tengo entendido que ellos vendrán al colegio el día lunes”, declaró Mirtha Valdivia, directora del centro educativo.

La directora también confirmó que ha habido quejas previas por maltrato por parte de la misma educadora, aunque de distinta naturaleza. “Han habido quejas, pero no de este tipo”, puntualizó.