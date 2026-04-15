Detienen a dos bolivianos en Chile por intentar habilitar rutas ilegales para contrabando

Autoridades chilenas detuvieron a dos ciudadanos bolivianos de 31 y 43 años en la zona norte de Chile, tras ser sorprendidos realizando movimientos de tierra con maquinaria pesada en el sector fronterizo. El hecho ocurrió en la región de Tarapacá, en inmediaciones del límite internacional.

Según el reporte, los sujetos utilizaban una retroexcavadora sin placas ni registro para intervenir el terreno y habilitar caminos clandestinos, presuntamente con el objetivo de facilitar el paso de contrabando, así como el tránsito irregular de personas.

“El vehículo se encontraba realizando movimientos de tierra para habilitar caminos por lugares no autorizados”, señalaron autoridades del operativo.

Vigilancia con drones

El caso fue detectado mediante drones de vigilancia que patrullan permanentemente la zona fronteriza. En un primer momento, la presencia de maquinaria no generó sospechas, pero posteriormente se verificó que no pertenecía a ninguna entidad estatal ni contaba con autorización.

Fue entonces cuando se procedió a la fiscalización y posterior aprehensión de los implicados.

Delitos asociados

Las autoridades indicaron que estas acciones están vinculadas no solo al contrabando, sino también al tráfico y trata de personas, así como a la inmigración ilegal, delitos que se registran con frecuencia en este sector fronterizo.

Antecedentes de uno de los detenidos

Se confirmó que uno de los aprehendidos cuenta con antecedentes por contrabando, lo que refuerza la hipótesis de que la intervención tenía fines ilícitos.

Zona crítica para vehículos robados

El sector de Colchane es identificado como una ruta clave para el traslado ilegal de vehículos robados. Según datos, un porcentaje significativo de autos sustraídos en Chile termina ingresando a Bolivia como vehículos indocumentados.

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