Policial

Detienen a tres policías y un civil por extorsión a un menonita en Santa Cruz

Las pistas cruciales para dar con los sospechosos fueron los vehículos utilizados durante el primer hecho.

Red Uno de Bolivia

29/08/2025 13:53

Imágenes de cámaras de seguridad en la vivienda del denunciante.
Santa Cruz, Bolivia

Tres policías y un civil fueron aprehendidos en Santa Cruz, acusados de extorsionar a un menonita, a quien, bajo amenazas de muerte y agresiones físicas, le habrían exigido una suma de dinero. La investigación, a cargo del fiscal Yamil Funes, se inició tras una denuncia formal presentada por la víctima.

La doble extorsión

Según el informe del fiscal, el primer incidente ocurrió el 7 de mayo, cuando el menonita fue interceptado por los acusados al salir del aeropuerto de Viru Viru. Los policías le exigieron dinero, amenazándolo con cortarle los dedos y matarlo si no pagaba una supuesta deuda. A pesar de la formalización de la denuncia, dos meses después, un grupo de entre 10 y 15 personas, presuntamente los mismos policías, ingresó a la comunidad y al domicilio de la víctima para seguir con las amenazas.

Las pistas cruciales para dar con los sospechosos fueron los vehículos utilizados durante el primer hecho. Tras una serie de operativos, se logró la aprehensión de los tres uniformados y el civil.

Delitos y cargos

Los delitos iniciales bajo investigación son privación de libertad, lesiones graves y leves. Sin embargo, debido a que los implicados son funcionarios policiales, la Fiscalía está analizando la posible inclusión de otros tipos penales para proceder con la imputación formal. Los uniformados, supuestamente pertenecientes a la unidad de Inteligencia, también estarían implicados en un operativo encubierto donde un agente resultó herido de bala.

 

 

