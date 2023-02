Luis Revilla es declarado rebelde y ordenan mandamiento de aprehensión

Cargando...

Tras la audiencia de medias cautelares, el juez determinó declarar en rebeldía y emitir una orden de aprehensión contra el exalcalde de La Paz, Luis Revilla por el caso de la presunta adquisición de 61 buses Puma Katari con sobreprecio.

En enero de 2022, Revilla se declaró en la clandestinidad y denunció persecución política en su contra y desde entonces se desconoce su paradero. Revilla había sido citado a declarar mediante edictos, pero no llegó a la audiencia. En febrero, la Fiscalía General del Estado informó que se activó el sello azul de la Interpol para su búsqueda.

El exburgomaestre es investigado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Tras la decisión judicial, solicitarán el congelamiento de sus cuentas bancarias, además, la anotación preventiva de sus bienes.

Hasta la fecha, las investigaciones de la Fiscalía establecieron que cada bus tendría un costo real de $us 60.480, pero el municipio de La Paz habría pagado $us 153.099 con un presunto sobreprecio de $us 92.619 por cada vehículo adquirido a la empresa Fabros Motors S.R.L. Se presume que hubo un sobreprecio total de cerca de Bs 26.722.157.

