Difunden lista de heridos y fallecidos tras accidente en Yacuiba

La información en torno al grave accidente de tránsito registrado en la Ruta Internacional 9, a la altura del hospital Fray Quebracho, en el municipio de Yacuiba, continúa actualizándose mientras crece la preocupación entre familiares de los pasajeros.

En el hecho se vieron involucrados un bus de transporte interdepartamental, de dos pisos, y un camión cisterna. Imágenes difundidas en redes sociales muestran la parte frontal de la flota completamente abollada, reflejo de la violencia del impacto, mientras varios pasajeros permanecían alrededor del motorizado tras el choque.

Las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas de inmediato a un hospital de Yacuiba, donde recibieron atención médica, según los reportes preliminares.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas del accidente, aunque confirmaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Lista de pasajeros heridos y fallecidos

De manera oficial, se dio a conocer la lista de pasajeros, presuntamente correspondiente al manifiesto del bus.

Heridos

1.- C. L. de 15 años, policontuso

2.- A. M. de 8 años con trauma toráxico y policontuso

3.- Felicidad Cuéllar Molina, de 70 años, con contusión traumática de rodilla izquierda

4.- Patricia Santos, 47 años, con trauma nasal y policontusión

5.- Elio Martínez Patricio Santos, 29 años, con policontusión

6.- Justina Soliz Bautista, de 59 años, con policontusión

7.- Sisy Miranda, de 22 años, con policontusión.

Fallecidos

1. Silver Miranda, de 45 años

2. Una mujer no identificada, menor de 30 años.

El caso permanece en desarrollo, mientras crece la angustia y la espera de información oficial por parte de las autoridades.

