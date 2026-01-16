"Dijeron que no tenía que hablarlo": Madre denuncia años de abuso contra su hijo y señala encubrimiento

El acusado, un adolescente de 15 años y primo de la víctima, fue enviado a un centro de menores tras determinarse que los abusos ocurrieron de forma sistemática durante cuatro años bajo el mismo techo familiar.
Una madre denunció que un caso de agresión sexual que habría sufrido su hijo de ocho años desde que tenía cuatro, presuntamente a manos de un adolescente de 15 años que forma parte del entorno familiar.
El acusado fue enviado con detención preventiva a un centro para menores, mientras avanza la investigación.
La madre de la víctima, visiblemente afectada, exige justicia y que el caso no sea encubierto. Señaló que, pese a la gravedad de los hechos, parte de su familia le ha dado la espalda y estaría intentando proteger al adolescente acusado.
"Están encubriendo lo que ha hecho, dijeron que eso yo no tenía que hablarlo, que tenía que hablarlo con su madre, pero ¿cómo voy a encubrir yo un hecho tan atroz que se le ha hecho a mi hijo?", cuestionó.
Según su testimonio, los abusos habrían ocurrido de manera reiterada bajo el mismo techo, desde que el niño tenía cuatro años. La mujer explicó que con el paso del tiempo notó cambios en el comportamiento de su hijo, quien pasó de ser extrovertido a mostrarse más introvertido y triste.
“Mi hijo vive con miedo. Fue amenazado durante años. Le decía que me iba a matar, que iba a matar a su papá. Lo manipulaba y lo atemorizaba”, relató la madre, quien teme por la seguridad de su hijo y de otros menores de la familia.
El menor logró contar lo sucedido luego de una conversación familiar, cuando su madre le habló sobre la importancia de no permitir que nadie lo toque. Fue entonces cuando el niño confesó los abusos sufridos durante años.
Tras conocer el hecho, la madre realizó la denuncia de inmediato ante la Policía y el Ministerio Público. Sin embargo, aseguró que durante la audiencia, los padres del acusado intentaron minimizar la situación, presentándolo como un joven “bajo control” y de buen comportamiento.
“Yo pido la pena máxima. Si en tres años sale, mi hijo va a seguir siendo un blanco fácil. Esto no puede quedar así”, manifestó, remarcando que el niño recibe atención psicológica, pero continúa atemorizado.
