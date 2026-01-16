Envían a El Abra al joven que confesó haber quitado la vida a su padrastro por 50.000 dólares

La justicia determinó este jueves la detención preventiva para José Mauricio A., el hombre de 26 años acusado de asesinar brutalmente a su padrastro en el municipio de Sacaba. El imputado deberá cumplir la medida en el penal de máxima seguridad de El Abra, mientras el Ministerio Público concluye con las investigaciones por el delito de asesinato.

El hecho de sangre, que conmocionó a la región, ocurrió el pasado 8 de enero. La víctima, identificada como el arquitecto Delfín Cahuana (49), fue hallada sin vida en el interior de su vivienda con múltiples heridas punzocortantes y un profundo corte en el cuello.

Tras un operativo de inteligencia ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el sospechoso fue capturado en la ciudad de Cochabamba. Al momento de su aprehensión, el joven confesó haber cometido el crimen, detallando que emboscó a su padrastro con el objetivo de sustraer 50.000 dólares en efectivo, documentos de terrenos y otros objetos de valor.

Durante la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público presentó como pruebas la confesión del acusado, el análisis de huellas dactilares recolectadas en la escena del crimen y el testimonio de un testigo clave.

Ante la gravedad del hecho y la existencia de riesgos procesales, el juez determinó que el sujeto sea trasladado de inmediato a El Abra. La investigación continúa abierta para determinar si existieron cómplices o personas que ayudaron al imputado a ocultar el botín y los documentos sustraídos.

Mira la programación en Red Uno Play