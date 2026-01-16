Fiscalía investiga crimen en Santa Ana de Yacuma; víctima sería de nacionalidad chilena

El Ministerio Público investiga el caso de la persona que fue acribillada a plena luz del día en el barrio 26 de Julio, sobre la Avenida Los Leones, en el municipio de Santa Ana de Yacuma. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada.

El fiscal departamental, Alexander Mendoza, informó que, aunque se han encontrado algunos objetos personales de la persona fallecida, no son suficientes para acreditar plenamente su identidad.

“Presuntamente, el individuo sería de nacionalidad chilena, pero esto aún debe confirmarse”, indicó.

La autopsia médico-legal determinó que la causa de muerte fue traumatismo cráneo-encefálico penetrante por proyectiles de arma de fuego.

Según el fiscal, el hecho fue perpetrado por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta de color negro. Las investigaciones incluyen análisis de cámaras de seguridad y testimonios de testigos, y se espera que en las próximas horas se logre dar con el paradero de los autores.

José Alfredo, primer caso

Este hecho se produce días después del asesinato de José Alfredo Zelaya Vargas, de 20 años, ocurrido el 10 de enero en cercanías de la misma localidad. Aunque ambos casos presentan similitudes en la forma de ejecución, Mendoza aclaró que son hechos distintos y que las investigaciones buscan determinar el trasfondo de cada crimen.

En cuanto a la naturaleza de los crímenes, Mendoza indicó que “por las características de cómo se dio este último hecho, podríamos deducir que son sicariatos, muertes por encargo en todo caso”, aunque enfatizó que se deben continuar las investigaciones para llegar a la verdad histórica de los hechos.

“El Ministerio Público, junto con la Policía Boliviana, realiza allanamientos, operativos e investigaciones de inteligencia para dar con los autores y garantizar la seguridad de la población”, enfatizó.

