Lo emboscaron y no pudo escapar: cuatro hombres dispararon contra joven en el Urubó

Salen a la luz nuevos detalles del violento hecho que conmociona a la zona del Urubó, en la ciudad de Santa Cruz, donde un joven de aproximadamente 26 años fue acribillado dentro de su vehículo en el estacionamiento de un campo deportivo.

Personal policial que acudió al lugar inició de inmediato el proceso de investigación y confirmó que fueron cuatro personas las que descendieron de otro vehículo para disparar contra el motorizado de la víctima.

“Se trata de un hecho de sangre lamentable. La víctima ingresa con su vehículo al estacionamiento de un campo deportivo y, de manera paralela, ingresan otros dos automóviles. De uno de ellos descienden cuatro sujetos y comienzan a disparar”, señala el informe preliminar de la Policía.

Al percatarse del ataque, el joven habría intentado escapar del lugar conduciendo su propio vehículo; sin embargo, fue alcanzado por los disparos.

“Al intentar retroceder, impacta contra un muro de arena y queda herido en el interior del motorizado”, agrega el reporte policial.

Una mujer que acompañaba a la víctima descendió del vehículo ilesa y pidió ayuda a un familiar cercano.

“Es ella quien llama al hermano de la víctima, quien llega al lugar aproximadamente diez minutos después y lo traslada a una clínica, donde lamentablemente pierde la vida”, indicaron las autoridades.

El caso continúa en proceso de investigación. La Policía revisa cámaras de seguridad del sector para identificar a los agresores, obtener las placas de los vehículos involucrados y dar con su paradero.

