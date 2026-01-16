“Si no era mi hijo con discapacidad, Ken moría”: El dramático relato del padre del niño atacado por un perro de raza peligrosa

En los pasillos del Hospital del Niño, la angustia se ha apoderado de la familia de Ken, el menor de 11 años que fue brutalmente atacado por un perro mestizo de raza peligrosa en la zona de Alto Cobol. Mientras el pequeño atraviesa una serie de cirugías reconstructivas, su padre, Jaime Camacho, y su tío relataron los momentos de terror que vivieron y denunciaron el abandono de los dueños del animal.

Un acto de heroísmo fraternal

El ataque ocurrió cuando Ken se dirigía al baño del domicilio donde viven como inquilinos. Según el testimonio de su padre, el can estaba encerrado con paredes de calamina, pero logró entrar por debajo para atacar al niño de noche, "desconociéndolo" y arrastrándolo.

La vida de Ken fue salvada por su hermano mayor, de 20 años, quien padece una discapacidad intelectual. Al escuchar los gritos, el joven salió y encontró la mandíbula del perro cerrada sobre el rostro del niño.

“Mi hijo mayor con su mano le ha separado su boca, mi hijo tiene todo dañado en sus dedos. Si no era mi hijo de discapacidad intelectual, mi hijo menor iba a fallecer, porque el perro no lo soltaba su labio. Todo su labio lo ha sacado, lo ha destrozado”.

El tío del menor añadió que el perro "había saltado de arriba, había roto la calamina" y, tras atrapar a Ken en el baño, "lo había estirado de ahí" para morderlo violentamente.

Denuncian abandono de los propietarios

Pese a un compromiso inicial de apoyo, la familia de Ken asegura que los dueños del can han dejado de contestar mensajes y no se presentaron al hospital para cubrir los costos de la cirugía.

“No ha aparecido desde la mañana. Nos han dado para comprar medicamentos que tenían que comprar ellos, pero tuve que yo ir a comprar porque no estaba la parte que tenía que hacer eso. Su mamá no aparece, le mandamos mensaje, no nos contesta”, lamentó el padre.

El tío de la víctima relató una situación aún más tensa en la Estación Policial Integral (EPI) del Sur, donde el hijo de la dueña estuvo arrestado preventivamente. Según su versión, tras recibir una llamada, los propietarios cambiaron de actitud: “Se nos ríe en la cara, nos están diciendo que no se van a hacer cargo de nada, que van a hablar con su abogado”.

Un futuro de cirugías y tratamiento

Ken, descrito por su padre como un niño "bien futbolista", enfrenta un largo y costoso camino hacia la recuperación. El pronóstico médico advierte que requerirá múltiples intervenciones, injertos de gel, fisioterapia y apoyo psicológico severo.

“Los cirujanos nos han dicho que va a ser cirugía tras cirugía, que no es de ahora, va a ser más. Los gastos que van a venir van a ser fuertes”.

Ante la falta de respuesta de los dueños del perro y la magnitud de los gastos médicos en el hospital, la familia ha solicitado la colaboración de la ciudadanía. Para contactarse con el Jaime Camacho (padre), comunicarse al 73769000.

