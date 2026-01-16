Someten a cirugía reconstructiva a niño atacado por un can de raza peligrosa; el menor perdió tejido en el rostro y la oreja

El equipo médico de Emergencias de Pediatría brindó este jueves un informe detallado sobre el estado de salud del menor de 11 años que fue atacado por un perro de raza peligrosa en la zona de Alto Cobol. Tras una noche de estabilización, el niño fue ingresado hoy a quirófano para ser sometido a una compleja cirugía reconstructiva liderada por especialistas en cirugía plástica.

La responsable de Emergencias Pediatría, Dra. Wasti Ovando, detalló que el ataque dejó secuelas físicas considerables debido a la pérdida de tejido en áreas críticas. El menor presenta daños de magnitud en gran parte de la cara y la zona del maxilar, perdió parte del tejido de su oreja derecha a causa de las mordeduras y registra lesiones graves en el muslo derecho y en la pierna izquierda.

Estado clínico y tratamiento

A pesar de la delicada situación, el reporte médico es alentador en cuanto a sus signos vitales. "El paciente está estable; anoche mismo se realizaron curaciones y se colocaron puntos de aproximación para estabilizarlo", informó la Dra. Ovando.

Actualmente, el menor se encuentra fuera de peligro y bajo el siguiente esquema de cuidados:

Terapia farmacológica: Recibe antibióticos, sueroterapia y la vacuna antirrábica como medida preventiva.

Monitoreo: El niño permanece internado con vigilancia permanente para evitar infecciones en las áreas donde perdió tejido.

Atención Integral: Además de la recuperación física, los médicos enfatizaron que tanto el menor como su familia requerirán asistencia psicológica especializada para afrontar el trauma del ataque.

El tiempo de internación se extenderá según la evolución de las áreas reconstruidas y la respuesta al tratamiento antibiótico.

