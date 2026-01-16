"Lo tenía amenazado": Menor reveló que fue abusado por su primo desde que tenía cuatro años

Un adolescente de 15 años fue enviado con detención preventiva a un centro para menores, acusado del delito de violación agravada en contra de un niño de ocho años, hecho ocurrido en la zona del quinto anillo de la avenida Santos Dumont, en la ciudad de Santa Cruz.

La denuncia fue presentada por la madre de la víctima, quien relató que los abusos habrían comenzado cuando su hijo tenía apenas cuatro años. Según su testimonio, el menor permaneció en silencio durante años debido a amenazas del agresor.

“Mi hijo no podía hablar, estaba amenazado. Recién ahora, que tiene ocho años, pudo contarme todo lo que pasó”, manifestó la madre visiblemente afectada.

De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron en la vivienda de su madre, donde ambas familias convivían. “Es el hijo de mi hermana. Vivíamos todos en la misma casa, por eso fue tan difícil darse cuenta”, señaló entre lágrimas.

“El agresor tiene 15 años. Mi hijo recién pudo hablar y me contó todo. Los abusos ocurrieron en la casa donde vivíamos juntos”, afirmó.

El Ministerio Público investiga el caso por el delito de violación agravada, mientras que la autoridad judicial determinó la detención preventiva del adolescente acusado en un centro especializado para menores.

Mira la programación en Red Uno Play